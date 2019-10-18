Лондон, , 19:42 — REGNUM Подозрительный предмет был найден и обезврежен сотрудниками полиции в центре Лондона на правительственной улице Уайтхолл. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба полиции центрального лондонского района Вестминстер.

Информация о подозрительном предмете, обнаруженном рядом со зданием министерства финансов Великобритании, поступила в полицию в 15:01 (17:01 мск). На место обнаружения были вызваны специалисты, часть улицы была перегорожена и оцеплена полицией.

Взрывотехники провели обследование предмета и обезвредили его путём контролируемого подрыва. После успешно проведённой операции заграждения были сняты.

В настоящее время ведётся расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве самодельной бомбы в американском штате Монтана на территории начальной школы.

Читайте ранее в этом сюжете: В школе в американском штате Монтана взорвалась самодельная бомба