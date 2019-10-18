Москва, , 19:36 — REGNUM Сторона обвинения просит о заключении под стражу заместителя начальника ОВД по столичному району Дорогомилово Дмитрия Смирнова на два месяца. Соответствующее ходатайство было заявлено в Пресненском районном суде столице, где рассматривают дело, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Смирнов получил информацию, что проводится проверка в отношении адвоката Зуева. Смирнов решил использовать информацию в своих целях и путём нескольких встреч убеждал передать ему и Устинову денежные средства в 7 млн рублей. Он был задержан при передаче первого транша в 3,5 млн рублей. Это подтверждается показаниями свидетелей и оперативно-розыскными мероприятиями», — заявил следователь.

По его мнению, оставаясь на свободе, он, будучи действующим сотрудником полиции, сможет повлиять на следствие. Помимо второго задержанного — Устинова — есть информация о том, что в преступлении участвовали и другие неустановленные лица.

Позицию следствия поддержал и представитель прокуратуры.

«Он действовал в составе группы лиц, все участники группы не установлены. Считаю необходимым избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — обратился к суду прокурор.

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