Москва, , 19:23 — REGNUM Заместитель начальника ОВД по столичному району Дорогомилово подполковник Дмитрий Смирнов доставлен в зал Пресненского районного суда, где ему изберут меру пресечения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Отметим, что в суд полицейский зашёл, широко улыбаясь. Лучезарная улыбка подполковника была адресована слушателям по делу. Один из них — женщина лет 45, предположительно его родственница, расплакалась. Другим слушателям по делу удалось её успокоить.

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