Нижнетавдинский район, Тюменская область, , 19:18 — REGNUM В Тюменской области в поселении Нижняя Тавда на детской площадке обнаружено тело 19-летнего молодого человека. Проводится доследственная проверка инцидента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Информация о происшествии весьма скудная. Однако широко обсуждается в социальных сетях, где сообщается, что юноша мог покончить с собой.

Следствие пока устанавливает, имеет ли смерть молодого человека криминальный характер.