Мехико, , 19:06 — REGNUM Как минимум девять человек погибли при столкновении силовиков и членов наркокартеля в мексиканском штате Синалоа. Об этом 18 октября сообщил в интервью телеканалу Televisa глава управления общественной безопасности штата Кристобаль Кастаньеда.

Кастаньеда заявил, что в результате боя между силовиками и членами наркокартеля в городе Кульякан погибли девять человек, в том числе один военнослужащий. Ранения получили 23 мирных жителя, три сотрудника полиции и двое военнослужащих.

В городе Кульякан 17 октября силовики задержали Овидио Гусмана Лопеса, одного из сыновей бывшего главаря наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана. Это задержание спровоцировало ряд столкновений на улицах города с применением крупнокалиберных пулемётов и автоматических винтовок.

Позже, приняв во внимание создавшуюся опасность для гражданских лиц в городе, руководство силовиков приняло решение отпустить Гусмана Лопеса. Это решение поддержал и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

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