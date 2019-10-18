Москва, , 18:52 — REGNUM В социально-реабилитационного центре для несовершеннолетних в московском районе Отрадное вечером 18 октября произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

По информации ведомства, ЧП произошло в учреждении, расположенном по адресу: Алтуфьевское шоссе, 13.

Из здания были эвакуированы 74 ребёнка и 16 сотрудников администрации. Установлено, что в подвальном помещении горело складское имущество. Площадь, охваченная огнём, составила около 20 квадратных метров. К настоящему времени пожар ликвидирован.

Сведений о возможных пострадавших в результате инцидента не поступало.