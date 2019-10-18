Москва, , 18:54 — REGNUM Около 80 детей были эвакуированы спасателями из четырёхэтажного социально-реабилитационного центра «Алтуфьево» на северо-востоке Москвы из-за возгорания. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

По предварительной информации, возгорание произошло в подвальном помещении четырёхэтажного здания социально-реабилитационного центра на Алтуфьевском шоссе. Площадь возгорания составила 15 кв. метров.

Всего было эвакуировано 74 ребенка и 16 сотрудников администрации. Все дети были размещены в соседнем корпусе. Пострадавших нет.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации 425 человек из-за задымления в томской школе.

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