Куала-Лумпур, , 18:54 — REGNUM Первый случай смерти человека, заразившегося вирусом Зика, произошёл в Малайзии. Об этом 18 октября сообщает газета New Straits Times.

Сообщается, что первой жертвой заболевания стал 30-летний малайзиец Мохаммед Икмаль, служивший в ВМС страны. Как пояснил генеральный директор минздрава Малайзии Нура Хишама Абдуллы, причину смерти предстоит официально подтвердить властям.

В настоящее время до конца не установлено, скончался ли больной от вируса Зика либо от сопутствующего ему заболевания. В настоящее время изучаются контакты погибшего, любые сопутствующие инфекции у пациента, проводятся лабораторные исследования.

Согласно информации минздрава, Икмаль был доставлен в больницу 27 сентября. Заражение инфекцией было подтверждено 12 октября, а 18 октября пациент скончался. Хишам Абдулла сообщил, что за всё время в Малайзии вирусом Зика заразились девять человек, восемь из них заболели в 2016 году. По предварительным данным, вирус, скорее всего, местного происхождения.

Вирус Зика — это заболевание, которое встречается чаще всего у обезьян. Человеку может передаваться через кровососущих насекомых. Заболевание характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Особенно опасен вирус Зика для беременных женщин, так как может вызвать серьёзные отклонения в развитии у плода.

Читайте ранее в этом сюжете: «Чужаки» не выживут: о массовом распространении в России опасных комаров