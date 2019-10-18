Карталы, Челябинская область, , 18:15 — REGNUM В Челябинской области член Локомотивного собрания депутатов и главврач местной больницы Азат Зарипов оставлен в СИЗО ещё на три месяца. Меру пресечения ему продлил Карталинский городской суд.

На продлении срока содержания депутата под стражей настояли следователи. Они объяснили это тем, что он обвиняется в особо тяжком преступлении — в убийстве.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла ночью 21 августа. Следователи считают, что депутат дважды выстрелил в свою жену из охотничьего ружья. По версии следствия, причиной стала ревность.

От полученных ранений женщина скончалась. Её похоронили 22 августа. Проститься с ней пришли десятки людей.

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