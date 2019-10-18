Казань, , 18:14 — REGNUM Приволжское следственное управление на транспорте СКР выясняют обстоятельства происшествия на борту «Аэрофлота» в Казани, где скончалась девочка, сообщает ведомство.

Следователи выехали на место происшествия для выяснения всех обстоятельств ЧП. Отмечается, что по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным ведомства, 18 октября в 16:05 аэробус авиакомпании «Аэрофлот» рейсом «Пхукет-Москва» совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани, причиной стала остановка дыхания у годовалого ребенка. Экстренно прибывшие врачи провели реанимационные мероприятия, но безуспешно — ребёнок скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, на борту были 262 пассажира, в том числе 42 ребенка. По предварительным данным, погибшая девочка являлась гражданкой Израиля.

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