Москва, , 18:10 — REGNUM Уголовное дело в отношении начальника отдела полиции Московского района Дорогомилово поступило в Пресненский суд Москвы. Об этом с места событий сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Начальника отдела, подполковник Дмитрий Смирнов и его заместитель подполковник Сергей Устинов, по имеющейся информации были задержаны при получении крупной суммы денег.

Правоохранители подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сторона обвинения планирует запросить у суда избрать им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте ранее в этом сюжете: Руководство ОВД «Дорогомилово» задержали по подозрению в получении взятки