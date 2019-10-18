Вена, , 19:13 — REGNUM Два человека погибли в результате нападения на них беженца из Афганистана в населенном пункте Вулловитц в федеральной земле Верхняя Австрия. Об этом 18 октября сообщает полиция города.

Нападение злоумышленника на людей произошло 14 октября в центре размещения беженцев. Предполагается, что сначала выходец из Афганистана напал с холодным оружием на сотрудника центра. Затем злоумышленник попытался сбежать на велосипеде.

Отъехав на небольшое расстояние от центра, злоумышленник напал на 63-летнего австрийца в гараже его дома и угнал его автомобиль.

В настоящее время подозреваемый в убийствах задержан и помещён под арест, в отношении него начато расследование. Прокуратура полагает, что в обоих случаях можно говорить об убийстве, совершённом с косвенным умыслом. По предварительным данным, подозреваемый напал на сотрудника центра из-за возникшей между ними конфликтной ситуации.

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