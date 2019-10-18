Казань, , 17:56 — REGNUM Умершая в самолёте «Аэрофлота» годовалая девочка была гражданкой Израиля. Об этом сообщили 18 октября в пресс-службе управления МЧС по Татарии.

По информации ведомства, в 16:00 мск самолёт Airbus A330, следовавший из Пхукета в московский аэропорт «Шереметьево», совершил вынужденную посадку в Казани в связи с плохим самочувствием пассажира.

Отмечается, что оперативные службы, включая бригаду скорой медицинской помощи, заблаговременно прибыли к месту посадки воздушного судна.

«Несмотря на усилия врачей, констатирована смерть гражданки Израиля 2018 года рождения», — сообщили в МЧС.

В пресс-службе добавили, что всего на борту самолёта находились 262 пассажира, в том числе 42 ребенка, и 12 членов экипажа.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что на борту авиалайнера, летевшего из Пхукета, у ребёнка резко ухудшилось самочувствие, он начал испытывать удушье. Командир экипажа принял решение об экстренной посадке в Казани, но спасти ребёнка не удалось.

Читайте также: Ребёнок скончался в самолёте «Аэрофлота», летевшем из Пхукета в Москву

Читайте ранее в этом сюжете: В аэропорту Казани прокомментировали ЧП на борту «Аэрофлота»