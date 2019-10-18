Тамбов, 18 октября 2019, 17:43 — REGNUM Заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков отправлен под домашний арест, об этом стало известно 18 октября.
Как сообщил «Коммерсантъ-Черноземье» адвокат Чулкова Александр Пестов, его подзащитному предъявлено обвинение в попытке совершения крупного мошенничества. Речь, по некоторым данным, идет об имуществе Рассказовского рынка.
Как сообщало ИА REGNUM, Чулков был задержан 16 октября. О планах силовиков было известно главе региона Александру Никитину.
Добавим, что сегодня, 18 октября, правоохранители проводили обыски в кабинете другого зама тамбовского губернатора, Сергея Иванова.
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