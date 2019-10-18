Стерлитамак, Башкирия, , 17:40 — REGNUM Пять человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутки в Стерлитамаке. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Башкирии.

Авария произошла в 16:00 (14:00 мск) на улице Патриотической. По предварительным данным, 36-летняя женщина-водитель на легковом автомобиле Opel Astra столкнулась с пассажирским микроавтобусом Fiat Ducato, который следовал по маршруту №43.

В салоне маршрутки находились пять пассажиров, все они обратились за помощью к медикам. Водители обеих транспортных средств не пострадали.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе в Нуримановском районе Башкирии. В результате ДТП погиб один человек, пострадали шестеро.

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