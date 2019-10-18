Казань, , 17:30 — REGNUM В международном аэропорту Казани имени Г.М. Тукая корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что в воздушной гавани сел самолёт из Пхукета. Однако информацией о гибели ребёнка в казанском аэропорту не располагают.

«Да, из Пхукета самолет сел. То, что он сел да, есть такое», — сообщил представитель аэропорта.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что годовалый ребёнок скончался на борту самолёта, летевшего из тайландского города Пхукет в Москву. По имеющейся информации, во время полёта ребёнок стал задыхаться. Пилот самолёта принял решение совершить экстренную посадку в Казани. Однако спасти ребёнка не удалось. Прибывшие на место экстренные службы констатировали смерть.

Добавим, что в компании «Аэрофлот», на борту которой произошёл инцидент, не отвечают на звонки.

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