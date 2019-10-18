Красногорск, , 17:38 — REGNUM Три человека пострадали в результате столкновения нескольких легковых автомобилей в Новой Москве. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба департамента Москвы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Авария с участием нескольких автомобилей произошла в деревне Ларево. После столкновения пострадавшие оказались заблокированы в машине. После деблокировки одного из пострадавших пришлось госпитализировать.

Для эвакуации пострадавшего на место ДТП вылетел санитарный вертолёт Московского авиационного центра. До больницы травмированного мужчину сопровождала бригада медиков, поддерживавшая и контролировавшая его состояние.

Движение на месте ДТП затруднено. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате столкновения трёх автомобилей, в том числе одного грузового и двух легковых, на МКАД.

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