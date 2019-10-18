п.г.т. Борисовка, , 17:21 — REGNUM Два студента колледжа пострадали от обвала фрагмента стены на разрушенном объекте в посёлке Борисовка Белогородкой области. Пострадавшим понадобилась медицинская помощь. По факту травмирования подростков в региональном Следственном комитете организовали проверку, сообщили 18 октября в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, группа студентов Борисовского агромеханического техникума с преподавателем 17 октября разбирали кирпичи в пришедших в негодность мастерских. Фрагмент стены обрушился на двух молодых людей 17 и 18 лет. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Следствие даст правовую оценку действиям педагогического персонала, привлекшего студентов к этой работе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.