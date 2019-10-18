Белгород, , 17:13 — REGNUM Тридцать попугаев попытался провезти в Белгородскую область житель Украины без необходимых документов. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Попытка провоза птиц без документов произошла в многостороннем пункте пропуска «Нехотеевка». При досмотре транспортного средства жителя Украины были обнаружены тридцать попугаев, у которых не было нужных для провоза через границу документов.

Ввоз и вывоз в Россию живых птиц и животных осуществляется только при наличии разрешения Россельхознадзора и документов, подтверждающих, что все ветеринарно-санитарные требования к животных выполнены.

Мужчина, пытавшийся провезти птиц, пояснил, что везёт их в Москву, но никаких сопроводительных документов, подтверждающих здоровье птиц, а также разрешения на ввоз у него не было. Поэтому жителю Украины пришлось вернуться домой вместе с попугаями.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении более четырёх тысяч редких сухопутных черепах в гараже в Оренбургской области. По данным полиции, черепахи были привезены контрабандой из Казахстана. По факту было заведено уголовное дело.

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