Тамбов, , 17:00 — REGNUM Обыски проводятся в служебном кабинете заместителя главы администрации Тамбовской области Сергея Иванова 18 октября.

По информации «ПроТамбов», в рамках оперативных мероприятий силовики изымают документы, в здание никого не впускают. Отметим, что об обысках у вице-губернатора сообщили сразу несколько СМИ со ссылкой на источники, однако официального подтверждения со стороны силовиков пока нет.

Сергей Иванов занимает пост заместителя губернатора Тамбовской области с 2015 года. Отметим, что ранее, 16 октября, стало известно о задержании другого заместителя главы региона — Глеба Чулкова.

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