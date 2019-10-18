Великий Новгород, , 16:36 — REGNUM С июня 2019 года в Новгородской области выявлено 11 очагов африканской чумы свиней (АЧС) и шесть инфицированных объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в комитете ветеринарии региона.

Паулюс Поттер. Две свиньи в свинарнике

Карантин снят в Батецком, Шимском, Солецком и трёх населённых пунктах Новгородского района. При этом в Борковском сельском поселении Новгородского района объявлен новый карантин — до 15 ноября, в связи с выявленным новым очагом АЧС в охотничьих угодьях клуба «Сутоки».

Кроме того, до 18 декабря 2019 года карантин действует в Новгородском районе, где в посёлке Ермолино выявлена чума свиней на свиноводческом комплексе ООО «НовСвин».

»На предприятии продолжаются дезинфекционные работы по уничтожению вируса с целью ликвидации очага и недопущению распространения его на территории Новгородской области», — сообщили в областном комитете ветеринарии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи со вспышкой чумы свиней на свиноводческом комплексе «НовСвин», предстоит сжечь около 37 тыс. голов животных.

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