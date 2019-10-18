Екатеринбург, , 16:19 — REGNUM В предстоящие выходные дни в Екатеринбурге синоптики прогнозируют заморозки до минус восьми градусов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Так в субботу, 19 октября, температура воздуха днём составит от одного до трёх градусов мороза, а ночью до минус семи градусов. В воскресенье, 20 октября, столбики термометра днём поднимутся до трёх градусов тепла, а ночью опустятся до минус восьми.

В понедельник, 21 октября, ожидается потепление. Днём воздух прогреется до плюс семи градусов, а ночью столбик термометра опустится до нуля.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце рабочей недели в Екатеринбурге согласно прогнозам синоптиков выпал обильный снегопад.