Ярославль, , 16:13 — REGNUM В Ярославской области ликвидирована несанкционированная свалка продуктов в районе деревни Заборное Ярославского района. Об этом сообщил в социальных сетях заместитель председателя правительства области Роман Колесов.

Свалка ликвидирована Роман Колесов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свалку обнаружили местные жители. На место после сообщений СМИ выехали специалисты областного департамента охраны окружающей среды, которые установили предполагаемых виновных.

«Повторная проверка, проведенная сегодня инспекторами департамента показала, что виновники несанкционированной свалки в районе деревни Заборное Ярославского района, вычистили полностью всю территорию, на которой еще вчера были размещены упаковки продуктов с маркировкой одного из крупных сетевых магазинов Ярославля», — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Колесов отметил взаимодействие жителей, средств массовой информации и чиновников, благодаря которому проблему удалось решить оперативно.

«Видимо, появившаяся в СМИ и соцсетях информация об административном расследовании и ответственности перед законом послужили хорошим толчком для ликвидации несанкционированной свалки. Однако, все нарушения зафиксированы, а административное расследование продолжается», — написал Роман Колесов.

Чиновники призывают ярославцев в случае нарушений природоохранного законодательства обращаться по телефону «горячей линии» департамента охраны окружающей среды 40−02−30.

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