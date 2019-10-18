Кызыл, , 16:11 — REGNUM В полиции Кызыла возбудили уголовное дело по факту организации и содержания наркопритона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД Республики Тува.

В ходе оперативно-розыскного мероприятия в одном из домов, были обнаружены предметы для изготовления и употребления наркотиков опийной группы. Выяснилось, что 35-летний хозяин содержал притон и систематически предоставлял помещение для потребления наркотических средств.

Домовладелец уже сознался в содеянном и дал признательные показания. За организацию притона ему теперь грозит лишение свободы на срок до четырёх лет.

Тем временем тувинские правоохранители бьют тревогу в связи с получающим в последнее время всё большее распространение среди подростков нового вида токсикомании. Как сообщало ИА REGNUM, пагубная привычка вдыхать или даже пить газ для зажигалок часто приводит к отравлениям.

Читайте также:

Среди подростков в Туве растёт популярность нового вида токсикомании

В Туве подросток отравился газом для зажигалки