Кропивницкий, Украина, , 16:12 — REGNUM 30 футболистов африканского происхождения заявили, что два года не получали зарплату, играя за кировоградский любительский футбольный клуб «Олимпик», сообщает 18 октября «BBC Украина».

Они рассказали, что приехали на Украину играть за клуб, рассчитывая начать, таким образом, профессиональную футбольную карьеру. Африканцам пообещали питание, проживание и зарплату в размере 8,3−11 тыс в рублёвом эквиваленте.

Футболисты утверждают, что в данный момент под их именами в команде играют другие люди.

Ситуацию прокомментировал тренер «Олимпика» Юрий Кевлич. Он заявил, что данные спортсмены были отчислены из команды.

«Они приехали к нам на стажировку, просили, чтобы мы им помогли с документами. Они мне надоели. Они — лжецы, которые портят мою репутацию. Я буду подавать на них в суд за то, что они распространяют неправдивую информацию», — заявил он.

Тренер заявил, что африканцы хотят, таким образом, получит статус беженца и остаться в стране. В миграционной службе его слова не подтвердили, заявив, что спортсмены находятся на Украине законно.

Как сообщил портал Prosports, ранее глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко подрался с президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом. Инцидент произошёл во время матча между сборными Украины и Португалии.

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