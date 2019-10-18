Манила, , 16:05 — REGNUM Второе за трое суток землетрясение произошло на острове Минданао на Филиппинах. 18 октября Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии зафиксировал там подземные колебания магнитудой 4.7, сообщает газета Manila Bulletin.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился на глубине 16 км на расстоянии 18 км от города Тулунан. Это был афтершок (повторный толчок) после землетрясения, которое произошло на этом же острове 16 октября.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября на Минданао было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6,7. СМИ сообщили о том, что в результате подземных толчков погибла семилетняя девочка.