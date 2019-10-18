Великий Новгород, , 16:02 — REGNUM В Новгородской области зарегистрирован новый очаг африканской чумы свиней (АЧС), при этом один из инфицированных объектов — гараж, где хранилось мясо заражённого кабана — расположен в Великом Новгороде. Об этом ИА REGNUM сообщили в комитете ветеринарии региона.

Гараж принадлежит спортивному охотничьему клубу «Сутоки», который действует в Борковском сельском поселении Новгородского района. Вирус АЧС был обнаружен 16 октября — заражённый дикий кабан был добыт на охотничьих угодьях клуба.

Специалисты ветеринарной службы уже провели необходимые санитарные мероприятия для предотвращения распространения вируса — мясо заражённого кабана сожжено. Проведена дезинфекция гаража и холодильника, в котором хранился продукт.

«В районе Борковского поселения карантин по АЧС установлен второй раз. Впервые инфицированный объект обнаружен в Великом Новгороде, и это вызывает беспокойство», — отметила председатель комитета Людмила Сукачева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупнейшая в 2019 году вспышка АЧС выявлена на свиноводческом комплексе ООО «НовСвин», где предстоит уничтожить 37 тыс. голов животных.

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