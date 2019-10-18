Екатеринбург, , 16:11 — REGNUM В Екатеринбурге на уборку дорог и улиц от снега выехало 150 машин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Также на улицах города работают порядка 400 дорожных рабочих.

Отметим, что больше всего коммунальщиков и спецтехники работает в Орджоникидзевском районе города. Там выехало на дежурство 31 машина и вышли 106 дорожных рабочих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики прогнозировали в Екатеринбурге обильный снегопад в конце рабочей недели. В итоге прогнозы сбылись и в ночь с 17 на 18 октября в городе выпал снег.

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