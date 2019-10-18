София, , 15:56 — REGNUM Врачи муниципальной больницы небольшого болгарского города Павликени, находящегося в Великотырновской области Болгарии, забыли в компьютерном томографе пациентку, из-за чего её объявили в розыск. Об этом 18 октября сообщил телеканала Nova со ссылкой на свой источник.

По данным источника, 70-летняя Асенка Христова, которая проходила обследование по подозрению в заболевании легких, после прохождения процедуры на томографе была забыта в нём врачами и оставалась там на протяжении 6 часов.

Также сообщается, что тревогу по поводу пропажи Христовой подняла её дочь, обратившаяся в полицию, и правоохранители начали её розыск.

В итоге пропавшая пациентка был обнаружена сотрудниками больницы, нашедшими её внутри компьютерного томографа в кабинете, запертом на ключ.

Кроме этого, уточняется, что директор больницы заявила о проведении проверки по данному случаю, и было выяснено, что в произошедшем виновата лаборант, которая получит взыскание по возвращении из отпуска, в котором сейчас находится.

При этом в больнице родственников пациентки заверили, что нахождение в выключенном томографе не опасно для здоровья. Однако последние больше не стали доверять местным медикам и обратились для лечения в Софию, намереваясь подать в суд на местную больницу.

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