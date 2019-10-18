Киев, , 16:01 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Украины проверяют информацию о незаконных операциях по трансплантации органов, которые могли проводить в частной клинике города Борисполь Киевской области, сообщили 18 октября в пресс-службе Национальной полиции Украины.

В рамках расследования в медицинском учреждении был проведён обыск. Изъяты документы и оборудование, в частности криохолодильные камеры с биологическими образцами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский врач-трансплантолог, у которого правоохранители нашли $1 млн, был отпущен под домашний арест. Мужчину подозревают во взяточничестве.

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