Сеул, , 15:44 — REGNUM В международном аэропорту Инчхон двигатель самолета южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines загорелся перед вылетом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, инцидент произошел около 14:40 по местному времени.

Известно, что в тушении пожара было задействовано 16 единиц техники и 32 членов пожарной бригады. Ликвидировать огонь удалось спустя 10 минут.

«Мы предполагаем, что причиной возгорания является топливо, оставшееся в двигателе, — сообщили представители Asiana Airlines. — Мы подготовим альтернативный рейс для всех 495 пассажиров рейса OZ202, однако вылет из Сеула в Лос-Анджелес будет отложен на два часа и сорок минут».