Екатеринбург, , 15:37 — REGNUM Гражданин, который подозревается в вооружённом налёте на банк и убийстве, в момент свершения преступления находился в нетрезвом состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

В управлении уточнили, что, по данным следствия, подозреваемый вошёл в банк в скрывающей лицо маске, после чего, угрожая оружием, потребовал денег. Далее он произвёл один выстрел в воздух и ещё один в клиента банка, отчего мужчина 1966 года рождения скончался на месте.

«После этого находившиеся в помещении банка граждане смогли самостоятельно обезвредить и задержать подозреваемого, непосредственно на месте преступления», — сообщили в пресс-службе управления СКР по Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на банк «Открытие», расположенный по адресу ул. Малышева, 128 произошло 18 октября приблизительно в 11:50 по местному времени. По данному факту возбуждено уголовное дело по подозрению в разбойном нападении и убийстве.

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