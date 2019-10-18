Черкесск, , 15:19 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошла авария, жертвами которой стали два человека, еще один — с травмами доставлен в больницу. ДТП произошло 17 октября на автодороге «Лермонтов — Черкесск», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

По данным ведомства, на участке трассы, который считается очагом аварийности, столкнулись автомашины «Лада Калина» и «Лада Приора». В результате ДТП на месте происшествия скончались 28-летний водитель «Приоры» и пассажир «Калины». 54-летний водитель второй легковушки получил травмы и госпитализирован.

В настоящее время устанавливаются причины аварии. В МВД отметили, что в течение суток, 17 октября, на дорогах республики всего произошло шесть ДТП.