Ростов-на-Дону, , 15:20 — REGNUM В Ростовской области погибли три здоровых новорождённых ребёнка. Три трагических случая произошло на Дону за неделю. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

По словам чиновницы, в смертельных случаях виноваты родители.

«Нестерпимую боль мы испытываем, когда по беспечности родителей теряем здоровых детей. К величайшему сожалению сегодня у молодёжи модно брать грудных детей с собой в постель и не думать о том, что это может закончится трагедией. За неделю в области в постели у родителей погибли три здоровых ребенка в возрасте 23 дня, 24 дня и один месяц 17 дней. Это страшная трагедия», — написала глава регионального минздрава в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что за восемь месяцев 2019 года в Ростовской области естественная убыль населения составила 12 тыс. 719 человек.

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