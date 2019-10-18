Новосибирск, , 15:06 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что смерть десятиклассницы в одной из школ — это ЧП городского масштаба.

Напомним, накануне, 17 октября, в Новосибирске в одной из школ было обнаружено тело десятиклассницы. По предварительным данным, она покончила с собой.

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«Считаю и всем даю установку, что любая трагедия, связанная с ребёнком в Новосибирске, рассматривается как ЧП городского масштаба», — цитирует Локтя портал Om1.ru.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что погибшая девочка была новенькой в школе.

Следователи возбудили уголовное дело, проверки начали прокуратура и мэрия города.

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