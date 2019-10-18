Баунтовский район, Бурятия, , 15:03 — REGNUM В Бурятии вынесли приговор бывшему генеральному директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Баунтовского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, ей вменяли присвоение вверенных денег с использованием служебного положения в особо крупных размерах.

Руководя фондом с 2009 года, она незаконно снимала с расчётного счёта организации денежные средства и расходовала их на личные нужды. Всего с 2011 по 2018 год экс-директор таким образом похитила 11.8 млн рублей.

Районный суд признал 46-летнюю женщину виновной и приговорил её к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также был удовлетворён иск прокурора о взыскании с виновной ущерба, причиненного преступлениями.

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