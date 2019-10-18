Екатеринбург, , 15:04 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту убийства человека во время попытки ограбления банка «Открытие». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 162 УК РФ. В управлении СКР уточнили, что в ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге было совершено нападение на филиал банка «Открытие», расположенный в доме № 128 по улице Малышева. В кредитно-финансовое учреждение проник вооружённый человек и потребовал денег. Один из мужчин в банке решил помешать нападавшему, но злоумышленник успел выстрелить.

В итоге нападавшего задержали охранники банка и передали его сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия.

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