Донецк, , 15:05 — REGNUM За минувшую неделю зафиксировано два обстрела боевиками ВСУ беспилотных летательных аппаратом Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил 18 октября во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.

Беспилотный летательный аппарат U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters

«В районе села Петровское украинские каратели дважды подвергали обстрелам беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ из стрелкового оружия, при этом уничтожили один из летательных аппаратов», — рассказал он.

Из-за постоянных обстрелов наблюдатели были вынуждены остановить работу на данном участке, добавил Басурин.

По его информации, боевики, уничтожившие беспилотник, получили премию от командования эквивалентную примерно 93 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе села Спартак был сбит украинский беспилотник типа «Фантом», который ВСУ использовали для разведки.

Отметим, что на линии соприкосновения Минскими соглашениями запрещено использовать любые беспилотники, кроме аппаратов СММ ОБСЕ.

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