Нижневартовск, Югра, , 14:56 — REGNUM В Югре автомобилист избил пешехода и стал фигурантом уголовного дело об убийстве по неосторожности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Следствием установлено, что вечером 4 октября 2019 года 42-летний житель Нижневартовска в состоянии алкогольного опьянения шёл по пешеходной зебре на запрещающий сигнал светофора. Один из автомобилистов, объехав пешехода-нарушителя, остановил машину, вышел и ударил мужчину кулаком по лицу. Пешеход ударился головой об асфальт, получил закрытую черепно-мозговую травму, и через непродолжительное время скончался в больнице.

По факту возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Нижневартовска по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы, сообщили в следствии.