Кабул, , 14:47 — REGNUM 17 октября члены семьи государственного служащего Зината Забе заявили, что он был убит на территории уезда Пагман афганской провинции Кабул (столица провинции — г. Кабул) в результате взрыва ракеты.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Зинат Забе был служащим Министерства финансов Афганистана на протяжении последних нескольких лет. По словам членов семьи Зината Забе, он был атакован неизвестными, когда возвращался домой.

Члены его семьи сообщили, что неизвестные, которые предположительно являются боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), остановили транспортное средство государственного служащего, вытащили его из автомобиля, однако затем вновь посадили в транспорт, после чего выпустили по нему ракету.

Члены семьи погибшего добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ранее появлялись в этом районе, однако до этого не предпринимали каких-либо действий террористического характера.

Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о своей непричастности к данному убийству.