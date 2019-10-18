Уфа, , 14:42 — REGNUM В Тольятти предотвратили заказное убийство. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба СУ СК РФ Башкирии.

По версии следствия, в этом году 33-летний подозреваемый решил организовать убийство своего бывшего бизнес-партнера. Он предложил своему знакомому совершить данное преступление в обмен на то, что подозреваемый частично погасит его долг. Сначала мужчина согласился, но потом обратился к стражам порядка и рассказал о готовящемся преступлении.

Подозреваемый рассказал исполнителю, который действовал уже в рамках оперативного мероприятия, где проживает бывший бизнес-партнер и находится его автомобиль. Кроме этого, он передал ему деньги, чтобы последний купил оружие, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что 17 октября текущего года подозреваемый был задержан.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 33, ч.1 ст. 30 п."з» ч.2 ст. 105 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.