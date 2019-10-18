Кемерово, , 14:30 — REGNUM Прокуратура Междуреченска завершила проверку, организованную после того, как в школьной столовой на первоклашек упал термопот с кипятком, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, 10 сентября четверо учеников первых классов гимназии № 24 Междуреченска получили ожоги из-за того, что на них опрокинулся кипятильник с горячей водой.

«Прокурорская проверка показала, что образовательной организацией были нарушены требования законодательства об охране жизни и здоровья детей: не обеспечена безопасность учеников во время образовательного процесса, в результате чего несовершеннолетним причинены ожоги. Выявлены и иные нарушения законодательства», — отметили в прокуратуре Кузбасса.

Директору гимназии вынесено представление и требование устранить нарушения.

Следственным отделом по Междуреченску СУ СК РФ по области возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всех четверых детей после ЧП доставили в больницу.

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