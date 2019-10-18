Москва, , 14:34 — REGNUM Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту дебоша на борту самолета, следовавшего по маршруту «Москва — Пхукет», который устроил один из пассажиров. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СКР.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР организована доследственная проверка по факту нарушения гражданином общественного порядка на борту воздушного судна, следовавшего рейсом «Москва — Пхукет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что, по предварительным данным, один из пассажиров, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, грубым образом нарушал правила общественного порядка. Он пытался открыть дверь самолета, оскорблял бортпроводников, создавал дискомфорт для других пассажиров и не реагировал на предупреждения экипажа о прекращении своих хулиганских действий.

В результате командир экипажа самолета был вынужден принять решение о вынужденной посадке в аэропорту г. Ташкента Республики Узбекистан.

«В настоящее время следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — уточняется в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самолет авиакомпании Peninsula Airways с 38 пассажирами на борту выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту «Датч-Харбор» на Аляске, в результате чего 12 человек получили травмы.