Екатеринбург, 18 октября 2019, 14:13 — REGNUM В Екатеринбурге кондуктор трамвая, следовавшего по маршруту № 16, нахамила женщине и назвала её ребёнка-инвалида, вынужденного передвигаться в коляске, «багажом». Об этом сообщила мать ребёнка, которая ищет очевидцев события.
Инцидент произошёл 17 октября между остановками Блюхера и Учителей приблизительно в 18:00 по местному времени.
Как сообщила женщина, кондуктор выразила крайнее недовольство тем, что за билет с нею рассчитались мелкими деньгами, заявив, что это её «задерживает».
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, надзорные органы организовали проверку и намерены выяснить все обстоятельства инцидента. По итогам мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.