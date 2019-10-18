Екатеринбург, , 14:13 — REGNUM В Екатеринбурге кондуктор трамвая, следовавшего по маршруту № 16, нахамила женщине и назвала её ребёнка-инвалида, вынужденного передвигаться в коляске, «багажом». Об этом сообщила мать ребёнка, которая ищет очевидцев события.

Инцидент произошёл 17 октября между остановками Блюхера и Учителей приблизительно в 18:00 по местному времени.

Как сообщила женщина, кондуктор выразила крайнее недовольство тем, что за билет с нею рассчитались мелкими деньгами, заявив, что это её «задерживает».

"И добавила, что сейчас ещё за багаж возьмёт. Это было сказано про моего ребёнка в коляске. Я отметила, что ребёнок сам ходить не может и без коляски мне не справиться. Ну, а дальше было много всего. Наконец-то я узнала, почему мой ребёнок родился таким. И не от врачей узнала, а от кондуктора. Также услышала ещё много всего, что является оскорблением моей личности и ущемлением прав инвалидов», — сообщила женщина.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, надзорные органы организовали проверку и намерены выяснить все обстоятельства инцидента. По итогам мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.