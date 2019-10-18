Уфа, , 14:26 — REGNUM 32 ученика начальных классов в Ермекеевском районе Башкирии были вынуждены ежедневно проходить более трех километров, добираясь до школы. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что в школе села Ермекеево учатся 479 учеников. При этом, 32 ученика начальной школы каждый день шли пешком к месту учебы, преодолевая таки образом расстояние от 3 до 3,5 км.

Отмечается, что согласно действующему законодательству школа отвечает за организацию бесплатной доставки учеников к месту учёбы и обратно, если расстояние до школы превышает 2 км.

По этому поводу прокуратура Ермекеевского района обратилась в суд и потребовала организовать бесплатную транспортировку детей в школу и обратно.

Суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил его требования.

Сообщается, что в настоящее время ученики ежедневно ездят в школу на школьном автобусе.