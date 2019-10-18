Владикавказ, , 13:51 — REGNUM Житель Северной Осетии стал жертвой своей собаки. Пес породы алабай набросился на хозяина и загрыз его, передает «360».

По данным источника в правоохранительных органах, владельцем собаки являлся 78-летний экс-декан одного из вузов столицы республики. Животное сорвалось с цепи и набросилось на хозяина, когда тот хотел войти в дом, расположенный на территории дачного участка.

Мужчину пытались спасти электрики, прибывшие по заявке владельца дома. Однако оттащить рассвирипевшую собаку удалось лишь после того, как они привязали ее цепью к служебному автомобилю и отъехали на несколько метров.

Жертва нападения пса скончалась в больнице от травм.