Анкоридж, США, , 13:41 — REGNUM Самолет авиакомпании Peninsula Airways с 38 пассажирами на борту выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту «Датч-Харбор» на Аляске. В результате 12 человек получили травмы, сообщает 18 октября Associated Press.

Самолет прибыл из Анкориджа в Уналашку и совершил посадку примерно в 150 метрах от аэропорта, едва не съехав по насыпи в воду. Всего на борту было 42 человека, включая школьную команду по плаванию. Предположительно, причиной инцидента мог стать сильный ветер.

Серьезные травмы получили два человека, медицинскую помощь оказали еще десяти пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября в США разбился учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады. Инцидент произошел на авиашоу в штате Джорджия.

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