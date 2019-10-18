Стамбул, Турция, , 13:49 — REGNUM Правоохранительные органы Турции изъяли в Стамбуле 75 кг героина, об этом 18 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Во время спецоперации были также задержаны два человека, подозреваемые в контрабанде указанного запрещенного препарата с территории Ближнего Востока. Предполагается, что они планировали ввести наркотики на территорию Евросоюза.

Арест планировался заранее: за обвиняемыми велась слежка, в спецоперации участвовали силы жандармерии, использовался вертолет.

Напомним, по данным правоохранительных органов страны, в 2018 году в Турции было конфисковано порядка 17 тыс. 300 кг героина. По подозрению в наркоторговле задержаны 1 тыс. 500 человек.

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