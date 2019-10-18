Екатеринбург, , 13:44 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудникам и клиентам банка, которые стали невольными очевидцами трагического инцидента будет оказана психологическая поддержка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе банка «Открытие».

Напомним, что 18 октября на отделение банка на улице Малышева произошёл вооружённый налёт, в результате которого погиб мужчина — клиент кредитно-финансового учреждения.

«Мы потрясены произошедшей трагедией и выражаем глубокие и искренние соболезнования семье погибшего, которой банк окажет необходимую материальную помощь. Посетителям и сотрудникам банка, ставшим участниками и свидетелями происшествия, будет оказана психологическая поддержка. Призываем всех в подобных ситуациях не предпринимать никаких действий, ставящих под угрозу собственную безопасность», — сообщил пресс-секретарь банка «Открытие» Сергей Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, злоумышленник был задержан. Им оказался уроженец Ростовской области. Также установлена личность погибшего мужчины, который помешал злоумышленнику осуществить преступный замысел. Это житель Екатеринбурга 1966 года рождения.

Отметим, что по предварительным данным, злоумышленник проник в банк с оружием и потребовал от сотрудников денег. Мужчина решил помешать нападавшему, но злоумышленник успел выстрелить. Однако нападавшего после этого задержали другие граждане и охранники банка.

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