Анкара, , 13:41 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали 32 человек, подозреваемых в связях с организацией ФЕТО, об этом 18 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Ранее прокуратура Стамбула выдала ордеры на арест 41 человека, розыски которых проходили в 23 провинциях страны. В настоящее время силовики продолжают спецоперацию по поимке оставшихся.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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